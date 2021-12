Coronavirus

Post al vetriolo di una giovane infermiera. "Aspettate Natale a chiamare eroi i miei colleghi, sennò la magia dov'è?

Con il record di nuovi positivi (1011 in Liguria, 340 in provincia di Imperia) e le terapie intensive della regione occupate in larga maggioranza da non vaccinati, con la quarta ondata dei "no-vax" che imperversa, arriva lo sfogo social di un'infermiera, Sara S., della provincia di Imperia. Ecco le dure parole della giovane.

"Grazie ai fenomeni che continuano a non capire un c...o"

"Sentiti ringraziamenti a tutti i fenomeni che continuano a non capire un c...o"

Scrive Sara S. su Facebook

Sono sicura che i miei colleghi, oggi come un anno fa, li accoglierebbero a braccia aperte come volontari nei reparti, così potrebbero concedersi una pausa pipì o una boccata d'aria durante il turno. "

"Aspettate Natale per chiamarli eroi"

Tanto ci sarebbero i fenomeni immuni a tutto per occuparsi dei pazienti.

Continua la giovane infermiera