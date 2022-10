Halloween? No, nella Riviera ligure di Ponente è tornato il Ferragosto

Nella Riviera Ligure di Ponente è tornato il Ferragosto

Più che alla notte di Halloween, la Riviera Ligure di Ponente sembra prepararsi a festeggiare il Ferragosto. Le spiagge, ma anche la pista ciclabile di Sanremo, soltanto per portare un esempio, sono affollate di turisti e residenti. C’è chi si bagna in mare e chi prende un po’ di sole sulla spiaggia. Molti degli stabilimenti della provincia di Imperia sono pieni di turisti in costume da bagno e per strada si gira comodamente in bermuda. Insomma, un Ponte di Halloween molto sui generis all’insegna dell’outdoor e della spiaggia.

Fabrizio Tenerelli