I colleghi dell'ematologia ricordano la dottoressa Lucilla Rocchi

Sanremo - E’ cordoglio in tutta la provincia di Imperia per la recente scomparsa della dottoressa dell'Asl1 Lucilla Rocchi, di circa 54 anni, che prestava servizio all’ospedale Borea di Sanremo.

Il personale dell’ematologia ha voluto ricordarla con queste poche righe: “La scomparsa prematura della dottoressa Lucilla Rocchi lascia nello sconforto i colleghi medici e infermieri del Reparto Oncoematologia di Sanremo. Non dimenticheremo mai la tua gentilezza e l'amore che avevi per il tuo lavoro. Cara Lucilla la tua assenza lascia in noi un vuoto incolmabile”.

La dottoressa è morta mercoledì scorso, per cause tuttora in fase di accertamento.

