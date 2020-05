iFeel-You, il braccialetto che vibra quando ti avvicini troppo ad un’altra persona

Se ti avvicini troppo ad un’altra persona vibra e ti avverte: nasce con questo intento il prototipo di braccialetto intelligente iFeel-You. Realizzato dai ricercatori dell’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia di Genova è in grado di monitorare la sua distanza da un altro braccialetto e segnalarla attraverso una vibrazione, e serve per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria nella Fase 2.

Il braccialetto

Lo smartband è in grado di monitorare la sua distanza da un altro braccialetto, così che quando due smartband si trovano in prossimità, vibrano emettendo un segnale di allerta e facilitano il rispetto della distanza di sicurezza. Inoltre, in caso di superamento di tale distanza, il prototipo di braccialetto può memorizzare l’identificativo del braccialetto vicino, dando così la possibilità di ricostruire, se necessario, i contatti con una persona risultata positiva al SARS-CoV-2. Nello stesso tempo, lo smartband è munito di sensori per la registrazione della temperatura corporea, permettendo di diagnosticare in modo rapido uno dei principali sintomi dell’infezione da SARS-CoV-2.

“In questa nuova fase lo scopo è molto chiaro. Evitare che con l’incrementare dei contatti e la vicinanza fisica tra le persone si rialzi il fatidico R0 e si debba ricorrere di nuovo a misure di limitazione – dichiara Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’IIT – Il braccialetto iFeel-You rappresenta uno strumento che, se sviluppato insieme alle aziende interessate in un’ottica di trasferimento tecnologico virtuoso, anche grazie al forte supporto che la Regione Liguria ci sta dimostrando, ci permetterà di avere una soluzione pratica al distanziamento fisico sicuro per la nostra salute. Le attività produttive potranno quindi ripartire, e non meno importanti, anche le occasioni di socializzazione”.

E’ stato presentato questa mattina dal Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, dal Direttore Scientifico di IIT Giorgio Metta, e dal ricercatore di IIT Daniele Pucci, responsabile del progetto dello smartband. Le funzionalità del braccialetto utili al distanziamento sociale, quali la vibrazione e l’emissione di un segnale luminoso, sono state illustrate in una dimostrazione dal vivo da parte del team di ricerca di IIT. Il prototipo è pronto ad iniziare i test e le procedure per ottenere il marchio CE.

Il prototipo del braccialetto iFeel-You nasce dallo sforzo di IIT di fronteggiare l’emergenza sanitaria applicando il proprio know-how nell’ideazione di nuove tecnologie da rendere disponibili alla società attraverso il coinvolgimento di istituzioni, aziende e investitori.