Il cane del preside sedato e portato in canile

Il cane del preside del Liceo Cassini di Sanremo, Claudio Valleggi, stroncato ieri da un malore nel suo ufficio, è stato recuperato dagli operatori dell'ASL in tarda mattinata, insieme ai Carabinieri, dall'abitazione dell'uomo e trasportato alla struttura convenzionata con l'azienda sanitaria, Pluto's Residence.

E' stato necessario sedare l'animale

E' stato necessario sedare l'animale, molto legato al suo padrone, viste le dimensioni (un incrocio tra un bull mastiff e un pastore corso, da 70kg, tra i 3 e i 5 anni di età). Il prossimo step sarà la lettura del chip e il vaglio di eventuali eredi. In caso di mancato riscontro, il cane potrebbe necessitare di adozione. Valleggi e l'animale avevano un rapporto speciale: nelle stagioni più miti, il dirigente scolastico lo portava a scuola e lo lasciava in auto (una Defender che gli studenti, in mattinata, hanno coperto di fiori) e approfittata di ogni istante libero per andare a passeggiare.