Il carcere di Imperia chiude, fino al 5 maggio: i nuovi arrestati tutti a Sanremo

Chiude il carcere di Imperia

Fino al prossimo 5 maggio tutti i nuovi arrestati saranno associati al carcere di Sanremo e non a quello di Imperia, dove gli otto posti dedicati alla quarantena dei detenuti sono tutti occupati e si libereranno soltanto per quel giorno. Ad annunciarlo è il sindacalista regionale della Uil Penitenziari, Fabio Papani.

“A Imperia – spiega Pagani – sono presenti 89 detenuti su una capienza di 53. I nuovi arrestati saranno trasferiti nella casa di reclusione di Sanremo, che è a tappo con 270 detenuti su una capienza di 234 e presto dovrà chiudere anche il penitenziario di valle Armea ai nuovi arrivi”. Secondo Pagani: “Anziché mettere i nuovi detenuti in quarantena per quattordici giorni, sarebbe stato più opportuno intervenire con test sierologici immediati per tutti gli arrestati. Situazioni simili stanno mettendo in ginocchio anche le strutture penitenziarie di Marassi e Pontedecimo, a Genova.

