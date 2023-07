Il Comune di Bordighera chiede allo Stato di pagare gli abusi edilizi sulla villa dei Pellegrino

Il Comune ha bussato alla porta della Prefettura di Imperia

Il Comune di Bordighera ha chiesto alla Prefettura di Imperia di pagare gli abusi edilizi sulla tenuta della famiglia Pellegrino - situata in via Cornice dei due Golfi - confiscata nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia. La notizia è stata annunciata in serata dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, a margine della Cena della Legalità, in corso al centro Falcone.

"Assolutamente ingiusto che i cittadini italiani debbano pagare un abuso edilizio commesso da un mafioso"

“Viene chiesto anche il pagamento relativo all’abuso edilizio - ha affermato il rappresentante di governo, nel corso del proprio intervento - perché i mafiosi non è che costruiscono proprio in maniera legale. Quindi, c’è tutta una parte di questo immobile che è stata costruita abusivamente. Viene chiesto allo Stato di pagare il condono edilizio per i mafiosi. Io ho detto al sindaco di Bordighera già telefonicamente di no, che non provvederò. Mi opporrò a questo, perché ritengo assolutamente ingiusto che i cittadini italiani debbano pagare un abuso edilizio commesso da un mafioso. Si vadano a prendere i soldi dei mafiosi, i soldi privati e con quelli se necessario si paga l’abuso edilizio”.

“Perché il Comune non ha provveduto prima?"

Ha aggiunto il prefetto: “Perché il Comune non ha provveduto prima? E questa è una cosa inaccettabile. Io mi opporrò a costo di rimetterci l’incarico, ma ai soldi dei cittadini italiani per abusi edilizi commessi da mafiosi sono totalmente contrario”.

Fabrizio Tenerelli