Il coro di cordoglio per il drammatico incidente di Ventimiglia

Un bilancio terrificante quello del drammatico incidente di Ventimiglia che, nella giornata di oggi, è costato la vita a tre dei quattro occupanti del Defender dell'Esercito Italiano precipitato in un dirupo per una tarentina di metri, nell'entroterra della città di confine. L'unico degli occupanti ad essere sopravvissuto si è salvato solo per essere stato sbalzato fuori dal mezzo. Mentre la città piange le vittime, arriva anche il comunicato stampa di cordoglio da parte del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Pietro Serino.

Il cordoglio dell'Esercito per il drammatico incidente di Ventimiglia

«Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino- si legge nella nota del Ministero della Difesa- , appresa la triste notizia del decesso di Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, dipendenti civili dell’Istituto Geografico Militare, e di Michele Pellegrino, Appuntato della Guardia di Finanza, a causa di un incidente nei pressi di Ventimiglia durante l’attività di rilievo e manutenzione del confine italo - francese, esprime il profondo cordoglio dell’intera Forza Armata, unendosi al dolore delle famiglie e stringendosi loro con sentito e sincero affetto, augurando al contempo una pronta guarigione al collega ferito. L’Esercito ha immediatamente attivato le procedure per fornire tutto il supporto e il sostegno necessario ai congiunti dei due dipendenti civili, nella consapevolezza del momento di sconforto che stanno attraversando.

Le vittime

A perdere la vita sono stati due dipendenti civili della Difesa, dell'Istituto Geografico Militare, Leonardo Sensitivi e Tiberio Gherlandini oltre che al militare delle Fiamme Gialle Michele Pellegrino (36 anni). Stando a quanto si apprende i quattro (le vittime in compagnia di un militare di 60 anni Simone Bartolini, l'unico ad esseri salvato dal tragico volo), i quattro erano impegnati in rilievi e manutenzione dei confini di stato. Ancora imprecisata la dinamica di svolgimento dei fatti.

Il messaggio del sindaco Conio e di regione Liguria

Al coro di cordoglio si aggiunge anche la voce del sindaco di Taggia, Mario Conio, che sulla sua pagina FB ufficiale ha pubblicato un breve messaggio «La tragica notizia del mezzo dell’Istituto Geografico Militare, precipitato in un burrone sulle alture di Ventimiglia, ci lascia tutti senza parole. Purtroppo ci sono delle vittime. Un incidente drammatico mentre erano intenti nel proprio lavoro. Porgo le mie sentite condoglianze alle famiglie».

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa, a causa di un incidente stradale che ha portato alla caduta in un dirupo dell’auto su cui viaggiavano, dei due assistenti amministrativi Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi e dell'appuntato della Guardia di finanza Michele Pellegrino.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il messaggio per il tragico incidente di Ventimiglia

La Difesa e Ministro Guido Crosetto «Esprimono il più profondo cordoglio e abbracciano idealmente i familiari degli Assistenti Amministrativi dell'Appuntato della Guardia di Finanza Michele Pellegrino tragicamente scomparsi a Ventimiglia. La famiglia della Difesa e il Ministro esprimono vicinanza e augurano una pronta guarigione al Funzionario del Ministero della Difesa rimasto ferito».