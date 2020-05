Il Covid spegne la musica del locale “Barbone in Rock” di Ventimiglia

Spegne la musica

Chiude dopo quasi otto anni, colpa del Covid che ha dato la batosta finale, il locale “Barbone in Rock”, di passeggiata Cavallotti, a Ventimiglia. Lo comunicano i titolari con un messaggio di saluto alla propria storica clientela. “Buongiorno a tutti, dopo un intensa riflessione comunichiamo che il Barbone in Rock, a fronte dell’incerto futuro che ci attende, ha deciso di chiudere”.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato da noi, tutti i clienti: sia gli affezionati, che quelli di passaggio. Ringraziamo tutti gli artisti che si sono esibiti sul nostro glorioso palco e in tutte le nostre manifestazioni musicali da noi create senza eguali. Sono stati anni molto intensi, pieni di soddisfazioni. Certi di aver dato il massimo e per questo vi ringraziamo ancora”.

