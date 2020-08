Il divieto di balneazione a San Bartolomeo al mare provocato da una fuoruscita reflui

Divieto balneazione

E’ stato provocato da una modesta fuoriuscita di refluo dalla tubazione di scarico del depuratore consortile il divieto di balneazione emesso ieri dal sindaco di San Bartolomeo al mare, Valerio Urso, in seguito ai referti degli esami Arpal su alcuni campioni di acqua. Lo comunica Sara Rodi, vice presidente di Rivieracqua, gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia.

“Rivieracqua ha proceduto in somma urgenza a effettuare le operazioni di riparazione per eliminare, nel più breve tempo possibile, la problematica – afferma Rodi -. Dagli accertamenti effettuati non sono emerse anomalie sulla rete fognaria e sui sollevamenti a essa asserviti. Ci si attende, salvo imprevisti, che la situazione possa tornare alla normalità già domani, dopodiché occorrerà attendere l’esito delle nuove analisi da parte di Arpal”.

