Il dramma di Franca De Luca morta a 54 anni: "Sei stata una vera guerriera!"

Ha destato grande dolore la scomparsa a soli 54 anni di una "grande donna", così viene ricordata da amici e colleghi, Franca De Luca, autista della Riviera Trasporti, per anni una presenza fissa, soprattutto lungo la tratta per Sanremo. Lascia il marito Emanuele verso il quale sono state tantissime le attestazioni di affetto giunte in queste ore.

"Una vera guerriera sempre con il sorriso"

"Ciao Franca, sei stata una vera guerriera col tuo sorriso e la tua grinta! Mi dispiace tanto, Collega! Si spera sempre... ora riposa in pace" scrive l'amica e collega di lavoro Enza, postando la foto di Franca sul suo profilo facebook. "Ti ricorderò per sempre.... - scrive Vincenzo - Quante volte ti feci rifare la stessa manovra con la corriera ad Apricale.... forse 50. Mi addolora sapere che non ci sei più. Adesso insegna agli angeli a guidare, loro non sono stati capaci di tenerti tra noi".

"Simpatica, divertente, diretta, pungente"

E ancora Roberto: "Mi piace ricordarla così: sempre precisa, impeccabile nella sua divisa RT di cui secondo me andava fiera; me la ricordo nelle corse invernali Andora Sanremo la mattina presto, imbacuccata fino alle orecchie perché pativa da morire il freddo e nelle mezze stagioni sempre con la foulard rigorosamente intorno al collo per via dei colpi d'aria, ma che le davano quel tocco di frivolezza! Sempre sorridente, simpatica, divertente, diretta, pungente, senza peli sulla lingua".

Un dramma nel dramma per la mamma di Franca, che pochi anni fa aveva perso un'altra figlia in circostanze analoghe.