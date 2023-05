Il guardiano di una villa azzannato da un cane a Ventimiglia

L'aggressione intorno alle 6 in frazione Latte

Il guardiano di una villa è stato aggredito da un cane (si tratterebbe di un pastore bergamasco), verso le 6, in via del Ricovero, a Latte di Ventimiglia. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con i carabinieri. L’uomo, 60 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto.

Fabrizio Tenerelli