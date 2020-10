Il maltempo di abbatte in provincia di Imperia, molti gli interventi dei vigili del fuoco

Maltempo

Sono una decina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che si è abbattuta nella tarda serata e notte in provincia di Imperia.

A partire da San Bartolomeo al mare, dove due auto sono rimaste bloccate nel sottopasso che porta all’autostrada, a causa dell’acqua alta. Per fortuna, i due conducenti sono riusciti a mettersi in salvo. In zona Foce a Imperia sono dovuti accorrere per un albero crollato e tanti sono gli interventi per allagamenti anche di scantinati.

Il livello dei corsi d’acqua è aumentato e sul versante dianese i guadi sono a rischio esondazione. Da segnalare anche piccoli smottamenti. A Imperia, in particolare, in corso Roosevelt, poco lontano dal Comune.

