Il meteo di Arpal per il fine settimana, ancora forti raffiche di vento sulla regione

Dopo il vento di ieri anche oggi sabato 26 settembre sulla regione Liguria soffiano forti raffiche di vento.

Il meteo di Arpal per il fine settimana

Oggi Sabato 26 settembre venti localmente forti e rafficati da Nord Ovest su B, in diminuzione in serata. Mareggiate su C e parte orientale di B per onda lunga sui 10 sec da Sud-Ovest, con stato di mare in lento calo da agitato a molto mosso nel corso della giornata.