Il mondo della musica piange Vincenzo Spera, morto travolto da uno scooter

Il mondo della musica italiana, soprattutto quella dal vivo, per la quale era un'icona, piange Vincenzo Spera, il produttore e manager delle rockstar, morto ieri sera, travolto da uno scooter a Genova, nei pressi della sua abitazione. Aveva 70 anni. Spera è mancato all'ospedale San Martino. E' in gravi condizioni anche il conducente della moto, un 18enne. Nato in provincia di Salerno, Spera (nella foto sopra mentre premia Vasco Rossi, nel 2019) aveva fondato la società Duemilagrandieventi nel 1974 e negli scorsi anni il sindaco Bucci lo aveva nominato ambasciatore di Genova nel mondo.

Il ricordo del sindaco Marco Bucci

Una tragica notizia ha spezzato il sonno nella notte appena trascorsa: la morte di Vincenzo Spera. Uomo di spettacolo, musica, arte. Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei sui diversi incarichi di prestigio, anche internazionale. Non a caso era stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo.

Se Genova negli anni ha ospitato concerti di grandi artisti lo si deve soprattutto alla sua tenacia, capacità e dedizione.

Ha sempre collaborato con la città, pronto a dare una mano quando era utile alla causa e sempre in grado di fornire importanti consigli che, inevitabilmente, ci mancheranno.

Giovanni Toti: "Lassù troverai gli amici di una vita e suonerai con loro"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e tutta la Giunta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Spera, che ci ha lasciato questa notte a seguito di un incidente. Presidente di Assomusica e promoter musicale, in questi anni ha lavorato per una Genova viva, allegra, piena di musica e di futuro. Spesso realizzando questo sogno grazie alla sua dedizione e al suo amore per la Liguria in veste di organizzatore di eventi e concerti, riuscendo a portare i più grandi big della musica internazionale nella nostra regione, da Bowie ai Clash, da Guccini a De Gregori a Battiato, da Springsteen a Tina Turner a Miles Davis

"La fatalità può spegnere la sua vita, non l’ottimismo che ci ha trasmesso. Ciao Vincenzo, sono certo che lassù troverai gli amici di una vita e suonerai con loro. E sarà un grande concerto. Ci mancherai, ma in ogni palco montato in una piazza della Liguria, so che ci sarai. E dall’alto applaudirai". Così il presidente Toti, che esprime vicinanza ai familiari di Spera, alla moglie e ai figli

Matteo Gabbianelli dei Kutso: "Quell'anno che ci premiò a Sanremo"

"Mi è dispiaciuto veramente tanto scoprire che ieri a causa di un incidente stradale ci ha lasciati Vincenzo Spera, presidente di Asso Musica, associazione italiana dei produttori di musica dal vivo - ha scritto Matteo Gabbianelli, frontman del gruppo musicale Kutso - Al festival di Sanremo ci consegnó uno dei due premi che vincemmo quell’anno. Spera era una persona molto attenta alla realtà musicale italiana ed estremamente alla mano".

Lo ricorda così Assomusica, l'associazione di cui Spera era presidente.

"La notte scorsa è venuto a mancare improvvisamente il nostro Presidente Vincenzo Spera, a seguito di un incidente stradale a Genova di cui è rimasto vittima - si legge in una nota dell'associazione presieduta da Spera - Addolorati e sgomenti, i membri del Consiglio Direttivo e tutti gli Associati di Assomusica ricordano le grandi doti dell’uomo e del professionista, da sempre impegnato nella promozione della musica dal vivo, in particolare dal 2012 ad oggi in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione di Organizzatori e Produttori Italiani di Spettacoli Musicali dal Vivo, che costituisce la realtà più rappresentativa delle imprese di musica live in Italia.

Vincenzo Spera, 70 anni, nato a Salvitelle (SA), aveva lavorato con i più grandi artisti del mondo dello spettacolo, soprattutto nella sua città d’adozione, Genova: storico promoter e giornalista impegnato anche nel mondo dell’informazione, era autore di una serie di pubblicazioni e articoli.

Oltre alla gestione della Duemilagrandieventi, azienda da lui fondata nel 1974 e con la quale ha partecipato all'organizzazione di moltissimi concerti, feste ed eventi, Vincenzo Spera era anche componente del Consiglio Superiore dello Spettacolo, in rappresentanza delle Regioni, Presidente ELMA – European Live Music Association e già membro della Consulta dello Spettacolo del MiBACT. Nel corso degli anni era stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di Ambasciatore di Genova nel Mondo dal Comune di Genova.

Negli anni della sua Presidenza, ha portato avanti numerose battaglie a favore dello sviluppo e dell’internazionalizzazione della musica dal vivo, ponendo la valorizzazione dei giovani talenti quale priorità assoluta e costantemente impegnato a dialogare con le Istituzioni - italiane ed europee - affinché il nostro settore avesse il giusto rilievo nella vita sociale, culturale ed imprenditoriale del Paese.

Soprattutto nei difficili anni della pandemia la sua determinazione, forza e lucida visione hanno permesso di non disperdere il patrimonio imprenditoriale e il lavoro degli anni in cui il suo progetto ha reso grande ed autorevole l’Associazione.

Non tradiremo la tua voglia di “coltivare emozioni” con il sorriso sulle labbra, l’allegria e il coraggio di chi ha voglia di entusiasmarsi. Che la tua, la nostra musica ti accompagni sempre.

CIAO VINCENZO!

Jessica Nicolini: "Certe luci non puoi spegnerle"

Un bel ricordo lo ha affidato ai social la responsabile della comunicazione della Regione Piemonte Jessica Nicolini: "Quante risate insieme, quanti sogni impossibili poi realizzati, quanta energia che emanavi Vincenzo! Quanta luce hai portato in questa regione: quella dei tuoi palchi, quella della tua allegria. Non doveva spegnersi così presto, non doveva spegnersi così. Ma alla fine penso che non si spegnerà e sai perché? Perché tutti ricorderanno la persona fantastica che sei stata, tutti ricorderanno Vincenzo Spera l'uomo che ci ha regalato i concerti con i più grandi, le serate più divertenti, l'uomo che ha fatto divertire ed emozionare intere generazioni. Grazie Vincenzo, è stato un onore lavorare con te in questi anni, non ti dimenticheremo e ti prometto che porteremo avanti la tua missione. Certe luci non puoi spegnerle"