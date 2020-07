Il Ponente ligure sfiora il grande colpo al SuperEnalotto: 5 da 19mila euro

La Liguria va ancora vicina al colpo con il SuperEnalotto: stavolta la sestina vincente, riporta Agipronews, è stata sfiorata a Pietra Ligure, in provincia di Savona, dove sabato 4 luglio è stato centrato un “5” da poco meno di 19mil euro (18.899,07 euro

La schedina fortunata è stata convalidata nella tabaccheria Rembado in corso Italia 136 a Pietra Ligure. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 59,5 milioni, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 28 gennaio proprio in Liguria, con 67 milioni di euro finiti ad Arcola (La Spezia).