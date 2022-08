Il Principe Alberto di Monaco ospite di Dolceacqua per i fuochi d'artificio

Il principe Alberto ospite di Dolceacqua per i fuochi d'artificio

Il Principe Alberto di Monaco, come ormai da tradizione, si è recato a Dolceacqua, ospite del sindaco Fulvio Gazzola, per assistere allo spettacolo piromusicale, che richiama ogni anno migliaia di persone nell’antico borgo medievale dei Doria. La presenza di Alberto non è certo passata inosservata. Lo spettacolo, che torna dopo due anni di stop per la pandemia, quest'anno è intitolato a Luigina Garoscio, la cui storia è simbolo della ribellione ai soprusi e alle costrizioni nei confronti delle donne.

Vissuta a cavallo tra '800 e '900, infatti, apparteneva a un ricca famiglia che si oppose a una sua relazione con il maestro di musica. Per evitare che i due si potessero frequentare, la famiglia la mandò in convento, ma lui, suonando davanti a tutti i monasteri la melodia che le aveva dedicato, la trovò e i due fuggirono assieme. La "fuitina", tuttavia, durò tre giorni. La giovane, infatti, venne scoperta e mandata in un altro convento, mia stavolta lontano dal proprio paese.

Fabrizio Tenerelli

