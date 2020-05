Raccolti quasi 10.000 euro in una settimana per “Il Sogno di Stefano” la campagna solidale organizzata dagli amici di Stefano Viola, per acquistare una protesi speciale dl valore di oltre 38mila euro.

Il Sogno di Stefano raccoglie quasi 10mila euro in una settimana

“Tutto è iniziato con una battuta ed oggi mi ritrovo sommerso da un mare di solidarietà che mi riempie il cuore e devo dire anche mi da tanta fiducia nel futuro” così commenta Stefano Viola ex calciatore ed allenatore prima in Piemonte e poi nella provincia di Imperia. Venerdì scorso e’ partita la campagna solidale per Stefano e dopo pochi giorni si è mobilitato il mondo del calcio sia a Sanremo sia a Vercelli. Tantissimi i modi per sostenere questa campagna dai guanti del portiere Sorrentino alla maglia di Filippo Scalzi messe all’asta da Calcio Flash Ponente all’Associazione Nazionale Allenatori – Sezione Imperia che ha messo a disposizione per le aziende e società il suo conto corrente, ad Andrea Caverzan che ha portato il sostegno di due importanti figure del calcio nazionale come Farris e Acerbi della Lazio e due medici che hanno iniziato una campagna di crowdfunding sui social. Stefano è affetto da morbo di buerger e lo scorso anno ha dovuto decidere di amputare una gamba ma sogna di poter tornare ad una vita normale con una protesi particolare che però costa 38.400 euro.