"Immigrazione, lite tra partiti scaricata su Ventimiglia"

Duccio Giudi, responsabile Immigrazione di Azione in provincia di Imperia, interviene a margine ella mancata adesione alla convenzione sull'accoglienza delle regioni a guida PD e saluta con favore la decisione del governatore di regione Liguria, Giovanni Toti, di procedere, invece, nel verso opposto.

«Torniamo alla politica, quella vera»

«In questi giorni- scrive Duccio Guidi- di polemiche interne ai partiti, decisamente universali se pensiamo ai contrasti interni alla maggioranza di governo, ad una leadership di Salvini non così solida nella Lega e ad una Forza Italia legata ai bollettini medici di Berlusconi, per non parlare di una segreteria Schlein ben lungi dall'esser stata digerita nel Pd, verrebbe da dire meno male che la dura realtà quotidiana ci riporta alla politica, quella vera. E va di certo salutata con favore la nomina di Valerio Valenti a commissario nazionale per la gestione dei flussi migratori, nel quadro di un coordinamento unitario di risorse e organizzazione come la drammaticità del problema esige.»

«Lite tra partiti scaricata su Ventimiglia»

«Gravissima la scelta delle regioni a guida Pd- aggiunge- di non sottoscrivere l'intesa, scaricando strumentalmente sul buon funzionamento dell'accoglienza e dunque sulle aree più esposte, come Ventimiglia, un mero contrasto fra partiti, trasformandolo in pericolosissimo conflitto fra istituzioni, vera e propria secessione di fatto. Per contro un plauso al Presidente Toti per avervi aderito. Naturalmente Azione vigilerà senza sconti sull'efficacia del lavoro svolto dal Commissario Valenti- conclude-, ma senza pregiudizi e contrarietà chiaramente pretestuose».