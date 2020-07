Imperia, al via l’estate 2020, primo appuntamento domenica 5 luglio con il cinema all’aperto

Parte l’estate nella città di Imperia. È infatti uscito il calendario completo delle manifestazioni estive.

I primi appuntamenti di questa estate ad Imperia

E si parte con il cinema all’aperto domenica 5 luglio con il “Marchese del Grillo” a Villa Faravelli (via Matteotti 15) a partire dalle ore 21.30.

Mercoledì 8 luglio, appuntamento sempre alla sera, si svolgerà la Rassegna letteraria “Un libro all’aperto” Incontro con Mario Grosso in piazza antica dell’Ospizio. Molti sono gli eventi organizzati dal Comune per questa strana estate 2020. Il calendario è stato fortemente voluto anche per dare un segno di normalità in questo periodo particolare.

La foto del calendario