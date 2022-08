Imperia, anziano investito sulle strisce pedonali

Incidente questa mattina ad Imperia in via De Geneys in pieno centro ad Oneglia dove un anziano di 80 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, la donna che era alla guida dell'auto, non avrebbe visto l'uomo perché abbagliata dal sole. Sul posto la Croce d'oro che ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale

Foto