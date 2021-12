Imperia, spostato "il dosso della discordia" di via Serrati

E' stato riposizionato centro metri più a monte

Dopo quattro mesi dall'installazione è stato spostato il dosso "della discordia" di Via Serrati ad Imperia, propria all'inizio di Capo Berta. La decisone dopo le lamentele da parte degli abitanti della zona ma anche delle pubbliche assistente e autisti dei bus di linea il Comune ha optato per un riposizionamento cento metri più a monte da dove si trovava in precedenza e l'installazione di uno nuovo con un'altezza di 3 centimetri, due inferiore a quello precedente. Una decisione per motivi di sicurezza e "perché si formava acqua quando pioveva forte e rovinava i muri delle ville e percolo per viabilità" ha spiegato l'assessore Gagliano

