In bici a 87 anni, multato con 533 euro

Multato

Multa di 533 euro a un vecchietto di 87 anni che è stato fermato dai vigili urbani di Cervo. È successo il 1 maggio a un anziano di Villa Faraldi che non avendo disponibilità di una farmacia nel suo Comune si è recato, in sella ad un’E-bike, in quello di Cervo, violando, secondo i vigili urbani, la normativa in vigore prima del 4 maggio, che prevedeva il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza.

A quanto pare la polizia municipale non ha ritenuto fondata la giustificazione dell’anziano relativa all’acquisto di un farmaco, che tuttavia è alla base di un ricorso che il poveretto ha presentato alla Regione Liguria.

A pubblicare la notizia La Riviera in edicola questa settimana, attraverso un esilarante lettera inviata al giornale da un suo conoscente.