In fiamme un mezzo dell'igiene urbana a Sanremo

L'incendio in strada San Giovanni a Sanremo

Un camion della nettezza urbana è andato in fiamme, poco prima delle 7, in strada San Giovanni, a Sanremo, proprio sotto i piloni dell’autostrada. Il rogo, probabilmente causato da qualcosa di ardente finito nel carico, ha provocato anche l’incendio della vegetazione attorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Accertamenti sono in. Corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Fabrizio Tenerelli