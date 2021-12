In provincia 332 nuovi casi e due morti

Coronavirus

La quarta ondata non si arresta. Record di nuovi casi in Liguria nelle ultime 24 ore. Aumentano ricoverati e positivi totali.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus, 1459 casi in 24 ore

Sono 1459 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a margine dei 8892 tamponi molecolari e dei 14.873 test rapidi effettuati. I positivi totali salgono a 12.359, sono 728 in più di ieri. I ricoveri sono 472 (+10), tra questi 37 in terapia intensiva, 26 non vaccinati.

Nel bollettino di oggi si registrano 3 morti, tra cui una donna di 77 anni e un uomo di 82 anni, entrambi deceduti all'ospedale di Sanremo, tra il 18 e il 23 dicembre.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 332, per un totale di 2898 positivi. I ricoveri sono 109 (+6), 6 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 332

SAVONA (Asl 2): 320

GENOVA: 585, di cui:

• Asl 3: 471

• Asl 4: 114

LA SPEZIA (Asl 5): 204

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 18

I dati di Alisa

