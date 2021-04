In provincia 36 casi, meno 7 ricoveri e due morti a Sanremo

Ecco il flusso dati Alisa(Ministero della Salute sul’ andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: i nuovi casi sono 217

A margine dei ben 5397 tamponi molecolari e 2425 test rapidi effettuati in 24 ore, sono solo 217 i nuovi positivi registrati. Il dato porta il numero dei positivi totali, esclusi morti e guariti, a 5893: sono 185 in meno di ieri. Ricoveri in caduta libera: sono 25 di meno per un totale di 570 ospedalizzati, 66 in terapia intensiva. Nel bollettino di oggi, sono segnalati dal 23 aprile, altri 11 morti.

Morto un 45enne a Sanremo

In 24 ore un decesso anche a Sanremo, si tratta di un uomo di 80 anni morto nella giornata di ieri. Nel conto è presente anche un altro decesso a Sanremo, morto il 26 aprile. Si tratta di un uomo di soli 45 anni.

I dati a Imperia

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 36, per un totale di 838 positivi totali. Sono 7 di meno, invece, i pazienti ospedalizzati, per un totale di 100 ricoverati, 6 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

– IMPERIA (Asl 1): 36

-SAVONA (Asl 2): 54

– GENOVA: 108, di cui:

• Asl 3: 97

• Asl 4: 11

– LA SPEZIA (Asl 5): 19

I dati di Alisa

Bollettino Covid Liguria con dati vaccinazioni – 27 aprile 2021