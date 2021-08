In provincia 39 nuovi casi in 24 ore

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

In Liguria 106 casi su oltre 3mila tamponi

Sono 106 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3209 tamponi molecolari e 4086 test antigenici rapidi. Il numero toale dei postivi scende a 2861 (-13). Sale di due unità, invece, il conto dei ricoveri, che vede 68 pazienti ospedalizzati, 14 in terapia intensiva.

In provincia di Imperia i casi delle ultime 24 ore sono 39, per un totale di 479 positivi, tra questi, 18 (+1) sono ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 39

SAVONA (Asl 2): 11

GENOVA: 34, di cui:

• Asl 3: 24

• Asl 4: 10

LA SPEZIA (Asl 5): 22

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

I dati di Alisa

Flussi 10 agosto 2021