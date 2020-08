In trasferta dall’Astigiano per ammazzare Amoretti a Sanremo

Preso l’assassino del gioielliere Amoretti

Classe 1957 di Nizza Monferrato sconosciuto alle forze dell’ordine. Questo l’uomo fermato dalla polizia con l’accusa di aver ucciso nella notte tra sabato e domenica l’ex gioielliere Luciano Amoretti. Dalle prime indagini pare che non vi fosse alcun legame apparente con la vittima.

Gli uomini del commissariato hanno anche tratto in arresto un uomo che di 50 anni, anch’egli di Nizza Monferrato. Quest’ultimo avrebbe accompagnato l’assassino a Sanremo e poi lo avrebbe riportato nell’Astigiano

Movente dell’omicidio sarebbe una questione di soldi. Questo quanto emerge dalle dichiarazione spontanee del 63enne dopo l’arresto. L’uomo ha anche fatto ritrovare l’arma del delitto, una mazzetta che aveva gettato lungo un fiume a Nizza Monferrato insieme al cellulare del morto.

Amoretti non sarebbe quindi morto colpito da un vaso, come emerso in un primo momento. All’omicida sarebbe contestato l’omicidio semplice e non aggravato perché non è dimostrabile che si sia portato dietro l’arma del delitto.

Video