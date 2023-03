Incendio al supermercato Despar: danni per centinaia di migliaia di euro

Ingenti i danni dell'incendio divampato all'interno del supermercato Despar

Ammontano a circa 300mila euro, stando a una prima stima, i danni provocati dal principio di incendio divampato, verso le 5.40, all’interno del supermercato Despar di via Don Bosco, a Vallecrosia. Sembra che le fiamme siano partite da un frigo della gastronomia, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma si presume che possa trattarsi di un corto circuito.

A danneggiare le derrate alimentari e gli interni

più che le fiamme è stata la spessa coltre di fumo che ha invaso tutto il locale. Tanto che l’allarme è partito da alcuni passanti, intimoriti alla vista del fumo uscire dalla porta di ingresso. Sul posto sono velocemente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il negozio.

Fabrizio Tenerelli