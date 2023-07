Incidente in auto sull'A10: ferita un donna, riaperta l'autostrada

Un ferito e un'auto coinvolta sull'Autostrada

Una automobilista è rimasta ferita, verso le 7, in un incidente in auto avvenuto sull’A10, tra i caselli di Taggia e Sanremo al chilometro 120+500. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco

con il personale sanitario e dell’autostrada. Al momento non si conoscono ancora le condizioni della donna ferita. E' stato chiuso il casello di Arma di Taggia verso il confine.

Fabrizio Tenerelli