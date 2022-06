Intrappolato su un parete rocciosa nel tentativo di recuperare un drone

Un cinquantenne è rimasto intrappolato a Olivetta San Michele

Un cinquantenne è rimasto intrappolato su un parete rocciosa, nel pomeriggio, a Olivetta San Michele, in val Roya, nel tentativo di recuperare un drone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, adiuvati dall'elisoccorso Drago. L'uomo è stato verricellato e portato all'ospedale di Albenga per un controllo. E' stato lui stesso a richiedere il soccorso, fornendo le proprie coordinate.

Nel tentativo di recuperare il drone è sceso per una zona impervia non riuscendo più a risalire in superficie, nelle vicinanze della statale 20, ed è anche rimasto leggermente ferito. Ha infatti riportato delle escoriazioni, forse cercando di aprirsi un varco tra la roccia e la vegetazione.