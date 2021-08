Investe un capriolo con la moto, perde il controllo e muore

Un centauro ha perso la vita, in serata, sulla strada del Colle della della Maddalena tra Vinadio e Aisone, in provincia di Cuneo.

Incidente dopo aver travolto un capriolo

L'uomo che viaggiava in compagnia di un'altra persona avrebbe travolto un capriolo che avrebbe tagliato la strada al mezzo. Nel successivo impatto con l'asfalto, il conducente ha perso la vita.

Ferito, anche se non in pericolo di vita, l'altro individuo, trasportato al Santa Croce di Cuneo. La strada, a Vinadio, è chiusa in entrambi i sensi di marcia. La viabilità è dirottata sulla provinciale con indicazioni sul posto, come comunica Anas.