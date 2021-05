Investito davanti alla stazione di Sanremo, grave un uomo

Pedone investito davanti alla stazione di Sanremo

Un uomo è stato investito, nel primo pomeriggio, da un’auto davanti alla nuova stazione di Sanremo, nei pressi del commissariato di polizia. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con l’automedica. L’uomo è stato stabilizzato e portato in codice rosso all’ospedale di Sanremo. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.