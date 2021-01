IoApro: ristorante aperto a Sanremo, multe in arrivo per titolare e una quarantina di clienti

Multe in arrivo per ristoratore e clienti

Saranno multati il titolare e i circa quaranta clienti del ristorante “Via Veneto”, di Sanremo, che ieri sera ha tenuto aperto, dopo le 18, facendo accomodare i clienti al tavolo – malgrado la possibilità di accettare soltanto ordinazioni da asporto – nell’ambito dell’azione di protesta #ioapro, scattata a livello nazionale.

Polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza hanno identificato tutti gli avventori e nelle prossime ore saranno decisi gli importi delle contravvenzioni. Non si esclude, che nei confronti del ristorante – di Alessio Graglia, vice presidente del Movimento Imprese Italiane – venga chiesta la chiusura.

Si tratta dell’unico caso in provincia di Imperia. Ieri sera, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli soprattutto nelle cosiddette zone della movida. Molti avrebbero voluto aprire, ma non lo hanno fatto per mancanza di clienti.