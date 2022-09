Kebab di Ventimiglia perde ricorso al Tar contro la chiusura

Il titolare della paninoteca si era opposto alla chiusura dell'esercizio

“Il ricorso, che ha ad oggetto un’ordinanza di chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto privo di autorizzazione, va rigettato”. Così la seconda sezione del Tar della Liguria ha motivato la decisione con cui ha rigettato il ricorso presentato dal titolare della paninoteca kebab di via Hanbury (civico, 2), a Ventimiglia, che si era opposto alla chiusura dell’esercizio imposta dal Comune.

“Trattandosi di un’attività espressamente vietata dal regolamento comunale - scrivono i giudici - non poteva attribuirsi alcun effetto abilitativo alla Scia presentata e non era necessaria, conseguentemente, la sua rimozione in autotutela”.

Stando a quanto riportato dalle motivazioni, il titolare dell’attività aveva dichiarato di somministrare piatti freschi cucinati al momento: “mentre, come detto, è stata accertata la somministrazione di cibi precotti surgelati”. Il Tar ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di 3mila euro nei confronti del Comune di Ventimiglia, come spese di giudizio.

Fabrizio Tenerelli