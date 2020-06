La clinica Dentix rischia di fallire e su Facebook scatta la class action

Clinica dentale

La notizia che la clinica dentale “Dentix” – con decine di sedi in tutta Italia – potrebbe fallire ha gettato nel panico centinaia di clienti, molti anche di Imperia, dove c’è una sede. Su Facebook si è costituito un gruppo he si chiama “Dentix imperia, class action”. Molti, infatti, lamentano di aver già pagato trattamenti, che rischiano di non poter ottenere oppure di aver iniziato cure che potrebbero interrompersi. Il clima di incertezza, naturalmente, alimenta la paura di perdere i propri soldi.

“Sto pagando rate alla Cofidis – afferma Maria – importo totale € 7000. Mi hanno tolto 4 denti e avrei dovuto fare impianto. Sono rimasta con la protesi oramai quasi da buttare via.Attendo con ansia qualche risposta”.

E poi: “Io per ora ho inviato una mail in cui chiedo o il rinizio immediato delle cure – dichiara Maurizio – e la conclusione delle stesse con esito positivo o la risoluzione del contratto e la restituzione della somma. Nel caso non avessi certezze nei prossimi giorni l’idea è di formalizzare la richiesta con una raccomandata a loro e alla finanziaria”. Anche gli imperiesi dunque, sono pronti a scendere in campo con una class action a difesa dei propri diritti.

Leggi qui le altre notizie