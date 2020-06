E’ la Ferrovia delle Meraviglie, la Cuneo-Ventimiglia-Nizza, l’angolo di ponente ligure ad aver raccolto fino ad ora il maggior numero di voti in seguito al censimento organizzato da FAI (Fondo Ambientale Italiano). L’organizzazione punta a preservare alcuni luoghi dalla bellezza e dal significato storico-culturale emblematico per il territorio, e a far scoprire le bellezze del ponente e di tutta l’Italia, ai suoi stessi cittadini. In quest’ottica, ai primi classificati, ogni anno viene assegnato un contributo per la preservazione.

La Ferrovia delle Meraviglie in testa alla classifica dei Luoghi del Cuore FAI

“Pochi giorni fa, – comunicano dalla sezione FAI – durante il discorso tenuto nei giardini del Quirinale per celebrare la Festa della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella ha ricordato agli italiani che siamo”tutti parte di una stessa storia, di uno stesso popolo” È con la consapevolezza di questa unità della storia e della società italiana che a un mese dal lancio del decimo Censimento “I Luoghi del Cuore” organizzato dal FAI Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo e dopo la spinta data dalla settimana di sensibilizzazione della RAI, le schede dei due comitati spontanei – uno in Piemonte, a Cuneo, e l’altro in Liguria, a Ventimiglia – sono state unificate per agevolare la raccolta delle segnalazioni”

“Vorremmo che questo censimento fosse l’occasione per prendere coscienza del valore di una infrastruttura unica della nostra regione e del nostro Paese, che stiamo rischiando di perdere… e sarebbe come perdere un pezzo della nostra storia, della nostra identità e una speranza per il nostro futuro – sottolinea Roberta Cento Croce, Presidente del FAI Liguria.

Ricordiamo che chi vuole segnalare i propri Luoghi del Cuore può farlo agevolmente online: è sufficiente registrarsi a myFAI in modo semplice e veloce sul sito www.iluoghidelcuore.it e segnalare i luoghi preferiti.

