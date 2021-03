La foto choc dall’ospedale postata da Daniele Cimino positivo al Covid: “Non fate i furbi come ho fatto io”

Daniele Cimino, l’ex factotun del Comune di Imperia, personaggio per anni imprescindibile dell’ufficio manifestazioni e anima delle Vele d’Epoca è da giorni in ospedale con il Covid. Ha postato nelle scorse ore una foto a effetto, con la maschera d’ossigeno, in un letto dell’ospedale, per dare evidentemente un segnale: “In un attimo tutto può cambiare” ha scritto dalla sua pagina Dani Cimi, ricevendo in poche ore centinaia di commenti di appoggio, di sostegno, di solidarietà. Della positività al covid Daniele Cimino, da qualche anno in pensione dal Comune di Imperia, ma rimasto una figura di riferimento dell’amministrazione Scajola, aveva già scritto nei giorni scorsi: “Ebbene sì,pure io ho preso il covid e non pensavo fosse così dura .sto migliorando ma per il momento mi ha spezzato in due fisicamente e moralmente, mantenete le distanze,non fate i furbi come ho fatto io”.

Insomma, un messaggio che contiene un appello, ad essere prudenti, a non sottovalutare i rischi, ad adottare tutto gli accorgimenti utili a limitare la contrazione e la diffusione del virus.

Dalla Redazione de La Riviera un abbraccio e un in bocca al lupo. E speriamo di rivederlo presto operativo, come negli ultimi quarant’anni.