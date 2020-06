La frana di Cenova torna a muoversi trascinando tonnellate di pietre e fanghiglia

Frana

Ha ripreso a muoversi dopo la bomba d’acqua di oggi la frana di frazione Cenova, a Rezzo, dove tonnellate di pietre miste a fanghiglia vengono trascinate a valle, in quella che è già stata battezzata “zona rossa”. “Lanciamo un appello alle istituzioni – afferma il sindaco di Rezzo Renato Adorno – affinché ci diano una mano per recuperare il territorio, altrimenti si preannuncia una lotta impari”. Per fortuna il movimento franoso non ha creato nuovi danni rispetto a quelli dell’anno scorso, ma la situazione non è ancora tornata alla normalità e il Comune, da solo, non può fronteggiare la situazione.

Leggi qui le altre notizie