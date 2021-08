La "Giornata del Bambino" in barca con il Circolo Nautico di Ventimiglia

La Giornata del Bambino con il Circolo Nautico di Ventimiglia

Sono una decina le imbarcazioni, per un totale di circa quaranta ragazzini, che oggi hanno partecipato alla "Giornata del Bambino" organizzata dal Circolo Nautico Intemelio. "L'ingresso nel porto di Cala del Forte è stato emozionante per noi nativi del luogo - dichiara Giuseppe Cicerone del Circolo - e l'accoglienza è stata eccezionale. Un grazie particolare al vice direttore del porto Giuseppe Sanfelice, molto disponibile e di grande capacità organizzativa".

Prosegue Cicerone: "La Guardia di Finanza ci ha 'scortati' lungo il tragitto e l'ingresso in porto. I nostri piccoli ospiti hanno avuto la possibilità di 'esplorare' l'interno della vedetta V 2260, da sempre impegnata nella difesa e nel soccorso in mare dei nostri confini". E conclude: "Una giornata indimenticabile per i nostri piccoli e che avrà, in futuro, un seguito di indubbio impatto emozionale, alla scoperta della nostra meravigliosa costa". Nel corso dell’escursione i bambini hanno potuto ammirare il paesaggio offerto dallo stupendo comprensorio intemelio e apprendere qualche piccola nozione teorica di pesca. Inoltre, tutti i partecipanti sono stati omaggiati di una maglietta del Circolo.