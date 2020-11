La Liguria si salva dal lockdown: è zona gialla, ma resta il coprifuoco

La Liguria zona gialla, si salva dal lockdown

La Liguria si salva dal lockdown. Il premier Conte ha appena annunciato che la nostra regione è stata inserita nella lista di quelle “gialle”, dove sì che saranno in vigore numerose restrizioni, come il coprifuoco dalle 22 alle 5, ma non è prevista la chiusura di bar e ristoranti e il blocco degli spostamenti da comune a comune.

Ecco le restrizioni della zona gialla

– Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze;

– per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;

– sospese mostre e servizi museali

– didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza

– attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine

– sospensione concorsi (compreso quello della scuola), a esclusione di quelli per personale sanitario

– nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

– coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale

