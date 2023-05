L'allarme Gimbe "Mancano i pediatri"

Il report nazionale che la Fondazione Gimbe ha pubblicato in giornata ha evidenziato la mancanza dei pediatri di libera scelta in Liguria.

L'allarme Gimbe "In Liguria mancano 20 pediatri"

Lo studio evidenzia come, considerando il tetto massimo di 800 assistiti, sarebbero ben 20 i "posti vacanti" tra i medici che curano i bimbi liguri. Superiore alla massimale senza deroghe (800, appunto), la media regionale è di 898 assistiti per medico, contro gli 896 a livello nazionale. In tutto il Belpaese mancano almeno 840 pediatri e ognuno deve seguire almeno 100 bambini oltre la soglia massimale di 800 piccoli da assistere a testa, con picchi di oltre 1.000 assistiti nelle regioni "maglia nera" sul fronte. I casi peggiori in Piemonte, Toscana e Provincia di Bolzano.