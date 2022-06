L'auto coperta di fiori: il commosso addio degli studenti al loro preside

E' struggente l'omaggio che gli studenti del Liceo Gin Domenico Cassini hanno tributato al loro preside, Claudio Valleggi, morto imporvvisamente nella giornata di ieri.

L'auto coperta di fiori

L'auto di Valleggi, una Defender ancora parcheggiata di fronte all'istituto, in seguito al tam-tam sui social, è stata letteralmente coperta di fiori dalle centinaia di studenti che frequentano il liceo. Un ultimo giorno di scuola ammantato dal dolore e molti di loro si apprestano ad affrontare l'esame di maturità con un macigno che grava sul cuore Il preside è stato stroncato da un malore, ieri nella tarda mattinata, mentre si trovava nel suo ufficio, nella prestigiosa scuola.

Solo una manciata di ore prima aveva partecipato a un incontro, in provincia, con il sindaco di Sanremo, sul lancio del Liceo Musicale. "Era felicissimo -le parole del sindaco di sanremo Alberto Biancheri, spese in un momento per ricordare l'uomo, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi -. La vita è incredibile. L'augurio che do a tutti è di viverla appieno ogni istante".