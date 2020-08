Lavori sulla statale 28 completati per la Milano-Sanremo – FOTO

Ci voleva la Classicissima – che quest’anno salterà in toto il savonese per sbucare in liguria dal Colle di Nava – per mettere la parola fine in calce ai travagliati lavori sulla statale 28.

Lavori sulla statale 28

Ecco gli scatti di come si presenta ora la strada sul Nava, dopo alterne vicende che avevano fatto precipitare nello socnforto tutti coloro che speravano nel completamento dell’opera. Una vicenda durata 6 anni, tra problemi legati alle società, blocco del cantiere e diffusi ritardi nella realizzazione dei lavori. Pronto per sabato 8 agosto, quando centinaia di ciclisti sfileranno alla volta del mare e del traguardo, in via Roma, della Milano-Sanremo.

Leggi QUI le altre notizie