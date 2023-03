L'etica del risparmio energetico nel convegno al Castellaro Golf Resort

Un convegno con esperti del settore per fare il punto sulle energie rinnovabili e l'etica del risparmio energetico per fare il punto sulla situazione nel Ponente Ligure. Promuovere l'incontro, al Castellaro Golf Resort il gruppo Cozzi-Parodi, propietario della struttura ricettiva.

L'Etica del risparmio energetico

Diversi gli esponenti della politica locale che hanno partecipato, a cominciare dall'assessore regionale Marco Scajola, la consigliera Chiara Cerri e, tra gli altri, il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini. È intervenuta anche la padrona di casa, Beatrice Parodi.

Ha moderato l'incontro il redattore del Sole 24 Ore Raoul de Forcade. Tra i relatori, il presidente dell'autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini, il dottor Sergio Olivero del Politecnico di Torino, la dottoressa Eleonora Agus Poletti, e l'ingener Andrea Brambilla. Durante la tavola rotonda è stato proiettato un video di Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua, presidente dell'Associazione Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, che premia i borghi più interessanti dal punto di vista turistico con il prestigioso vessillo.

Alcuni dei temi trattati

Si è parlato di come usare un impianto di desalinizzazione dell'acqua marina per irrigare i nostri uliveti, come sfruttare la copertura solare di cui la Liguria gode per tutto l'anno per implementare l'utilizzo del fotovoltaico negli uffici e nelle case, come dirigere gli sforzi inerenti allo smaltimento dei rifiuti per dare vite a nuove strategie produttive, dare vita alle comunità energetiche e molte altre ancora.

"Cambiamento possibile solo se condiviso"

«Crediamo- comunicano dal gruppo che ha lanciato l'iniziativa- che il cambiamento sia possibile solo se condiviso; che, in un momento storico fragile e mutevole come l'attuale, l'unione delle forze sia il solo modo per combattere una minaccia che si erge da due fronti: quello ambientale, che ci hanno già ampiamente illustrato, e quello economico, con il rincaro sempre più asfissiante dei costi legati all'energia dovuti al conflitto russo-ucraino e alle sue conseguenze sul panorama internazionale."

La gallery