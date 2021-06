Liguria zona verde sulla mappa europea

La Liguria è una delle tre regioni, insieme a Sardegna e Molise, a entrare nella zona verde sulla mappa dell'Ue, mentre il resto dell’Italia è in gialla. Lo ha annunciato sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Raggiunti i parametri consentiti

La Liguria da oggi è in zona verde ed entra a far parte delle regioni a minor rischio Covid d'Europa, secondo la mappa aggiornata rilasciata nel pomeriggio di ieri dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In base ai monitoraggi effettuati nelle ultime due settimane l'incidenza dei contagi, monitorata dall'agenzia dell'Unione europea, si è infatti attestata al di sotto dei 25 nuovi casi ogni 100mila abitanti con un tasso di positività del 4%: “Parametri che ci hanno consentito di essere tra i pochi nel Paese e in tutta Europa a passare in verde - ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. L’ingresso in questa zona europea conferma ancora una volta che il virus in Liguria sta circolando sempre meno grazie alle norme di contenimento ma grazie soprattutto all’importante campagna vaccinale che da mesi stiamo portando avanti e che ci ha permesso di vaccinare, almeno con la prima dose, il 50 per cento dei liguri. La zona verde, che non prevede restrizioni per i viaggiatori che arrivano da quell’area, sarà un incentivo in più per la ripartenza della nostra Regione