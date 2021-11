"L'importante è che stiamo tutti bene" Il post del pilota Samuele Valzano

Rally Ronde Valli Imperiesi

PIlota e navigatore sono usciti autonomamente dalla vettura dopo essersi capottati

L'incidente del Rally Ronde Valli Imperiesi

"Non ho molto da dire… solo che per guidare bene, non basta pensare le cose da fare, bisogna fare tanta esperienza… adesso l’importante è che stiamo tutti bene, marco è in infermeria a fare un controllo, speriamo sia solo un mancamento… grazie per il supporto!"

Questo il post di Samuele Valzano il pilota dell'equipaggio 50 che ha avuto un incidente in tarda mattinata durante il Rally Ronde Valli Imperiesi a bordo di una Peugeot 208. Con lui il navigatore Marco Romeo che sui social ha scritto: "Sono un po' rintronato ma sto bene"

I due corrono per la Meteco Corse. Dopo essersi capottati all'altezza di Aurigo, pilota e navigatore sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo della vettura. Per i due controlli di rito ma nulla di grave