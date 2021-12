L'incendio di un tetto a Perinaldo: intossicata una famiglia di 6 persone, anche tre minori

SOCCORSI IN ATTO

Sei persone, tra cui anche tre minori, sono rimaste intossicate nell'incendio del tetto di una abitazione, di strada Santa Giusta, a Perinaldo, nell'entroterra di Vallecrosia, in. provincia di Imperia. Le fiamme sono divampate in mattinata, per motivi ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sul posto è presente anche il personale sanitario del 118, che ha portato in ospedale l'intera famiglia dell'abitazione in cui è divampato il rogo.