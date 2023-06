L'sos del sindaco di Perinaldo a Cuba: "Mandateci un medico"

Il sindaco ha contattato il collega del paese gemellato con Perinaldo

Il sindaco di Perinaldo, Francesco Guglielmi, ha scritto tramite l’associazione Italia-Cuba al sindaco di Buey Arriba (Comune con cui è gemellato dal 1999), chiedendo di attivarsi per inviare un medico. Perinaldo, così come gran parte dei piccoli centri dell’entroterra imperiese, vive con l’ormai cronica emergenza sanitaria dovuta alla carenza di medici di base.

Dal 30 maggio scorso, alla scadenza del servizio da parte del medico aggregato

malgrado l’amministrazione si sia offerta di dare un alloggio oltre l’ambulatorio) a chi gli fosse subentrato - il paese è senza un dottore e il problema riguarda soprattutto gli anziani, che hanno difficoltà a spostarsi nelle località costiere.

“Più volte, in passato, abbiamo aiutato il Comune di Buey Arriba - spiega il sindaco - inviando fondi che venivano raccolti attraverso la festa dell’Amicizia Italia-Cuba, che è andata avanti dal 1999 al 2018; abbiamo anche inviato un’ambulanza e con i nostri fondi è stato possibile acquistare una biblioteca ambulante. Inoltre, abbiamo collaborato alla realizzazione di un reparto per bambini all’ospedale cittadino”.

Purtroppo, però, anche con tutta la buona volontà, non sarà facile distaccare un medico da Cuba all’Italia

“La burocrazia è un ostacolo - prosegue il primo cittadino - ma noi siamo disposti a farcene carico. Ci è stato detto che non sarà facile e abbiamo anche provato a ottenere il distaccamento di uno dei medici cubani già in Italia, che si trova in Calabria, ma anche in questo caso è stato impossibile procedere per questioni contrattuali”.

Fabrizio Tenerelli