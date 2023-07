Lutto a Bordighera per la morte di Giancarla Armando

I funerali domani (giovedì 12) a Bordighera Alta

E’ morta all’età di 71 anni: Giancarla Armando, 71 anni, di Bordighera, sorella di Claudio (da tutti conosciuto come François”), compianto postino del centro storico, mancato nel giugno del 2015 all’età di sessant’anni.

Malgrado si fosse trasferita da un mese circa a Sanremo

era considerata una bordigotta doc, specie nel centro storico dove era nata e cresciuta. In tanti la circondano come una persona generosa e altruista, che ha sempre fatto del bene al prossimo. Chi volesse darle l’ultimo saluto: i funerali sono stati fissati per domani (giovedì 13), alle 15.30, nella chiesta di Santa Maria Maddalena, a Bordighera Alta.

Fabrizio Tenerelli